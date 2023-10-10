В ХАМАС заявили, что контактируют с Москвой по вопросу пленных россиян ХАМАС заявило о контактах с Москвой по израильским пленным с гражданством РФ

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что организация поддерживает контакты с Россией по вопросу израильских пленных, имеющих второе гражданство РФ. В интервью телеканалу Al Jazeera он отметил, что среди удерживаемых лиц в секторе Газа находятся «десятки человек с двойным гражданством».

У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство, — заявил Абу-Марзук.

Он добавил, что цели операции в Израиле выполнены. По слова Абу-Марзука, ХАМАС открыто к любым обсуждениям.

Абу-Марзук также сообщал, что среди захваченных в плен в Израиле есть россияне и китайцы.

Вместе с тем движение пригрозило, что будет казнить израильтян, взятых в плен. По словам представителя военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда, одна жизнь заложника будет отдана за каждое нападение Армии обороны Израиля на жилой дом или гражданский объект без предупреждения. Убайда пообещал, что расправы будут транслировать в видеоформате.

Ранее Египет и США попытались убедить ХАМАС отпустить из плена израильтян, однако ни Каиру, ни Вашингтону не удалось повлиять на ситуацию.

Представитель палестинской группировки Хазем Касем в свою очередь заявлял, что ХАМАС не видит перспектив перемирия с Израилем в настоящий момент.