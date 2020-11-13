В Гвинейском заливе пираты напали на судно и взяли заложников

https://static.news.ru/photo/3476ae04-26b7-11eb-8146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пираты захватили в Гвинейском заливе 14 заложников с сухогруза ZHEN HUA 7. Все захваченные являются гражданами Китая, сообщили СМИ.

Инцидент произошёл 13 ноября в акватории города Сан-Томе — столице государства Сан-Томе и Принсили. Захватчики смогли попасть на борт судна, где под угрозой расправы захватили 14 моряков. Всего на борту находилось 27 членов экипажа, все они — граждане КНР, сообщает Dryad Global.

В данный момент судну придан эскорт в виде корабля ВМС Италии «Федерико Мартиненго». Суда взяли курс на порт Сан-Томе.

Портал отмечает, что моряки опасаются ходить Гвинейским заливом из-за высокого риска подвергнуться нападению вооружённых пиратов.

По данным Международного морского бюро (IMB), только в 2020 году в Гвинейском заливе вооружённые морские банды захватили с бортов судов 80 моряков, или 95% от общего количества похищенных на море людей.

Ранее NEWS.ru писал, что танкер NAFELI II, в состав экипажа которого входят россияне, был атакован пиратами в Гвинейском заливе.

Инцидент произошёл примерно в 170 километрах от берегов Нигерии. Судно шло под флагом Панамы. На его борту также находятся граждане Грузии и Украины.