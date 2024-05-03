В Гватемале женщину после липосакции спрятали в бочку и расчленили El Mundo: в Гватемале тело погибшей пациентки вывезли в бочке и расчленили

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В одной из косметологических клиник Гватемалы погибшую после операции пациентку Флоридальму Роке положили в бочку, чтобы спрятать, пишет El Mundo. Об этом стало известно спустя год после ее исчезновения. Тело женщины расчленил хирург, положил в чемодан и скрыл. Местонахождение трупа до сих пор неизвестно.

Гражданка Гондураса прибыла в Гватемалу из Нью-Йорка ради омоложения лица и липосакции рук. Однако во время операции ее состояние ухудшилось. Как рассказала медбрат, у Роке поднялся уровень сахара в крови, однако доктор Кевин Малуф не разрешил вводить ей инсулин из-за дороговизны препарата.

Спустя пять часов пациентке не стало лучше, и хирург велел положить ее тело в бочку «в позе эмбриона» и вынести из клиники. Малуф отвез ее к себе домой. Сотрудники клиники заверили, что слышали по телефону звуки пилы. Они также рассказали, что доктор положил тело в чемодан и скрыл.

Медперсонал сказал родственникам, прибывшим за Роке, что она вызвала машину и уехала сама за несколько чесов до их визита. Отмечается, что по делу о похищении человека проходят четыре человека, их заключили под стражу.

Ранее в Москве женщина умерла после пластической операции в одной из частных клиник. По предварительным данным, на следующий день после абдоминопластики живота 40-летняя пациентка почувствовала себя плохо и через некоторое время скончалась. Следователи возбудили уголовное дело.

Еще один похожий случай произошел в Москве. В столице частично приостановили деятельность клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова. Это связано с расследованием смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова.