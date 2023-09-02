В Гватемале может произойти госпереворот Президент Гватемалы: ряд политиков готовит госпереворот в стране

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Несколько политиков в Гватемале отказываются признавать результаты президентских выборов и готовят план госпереворота в стране, заявил избранный глава государства Бернандо Аревало в интервью журналистам, передает РИА Новости. По его словам, целью переворота является препятствование вступлению в должность президента и вице-президента.

Существует группа политиков и чиновников, которые отказываются признавать результаты. Они запустили в ход план по нарушению конституционного порядка… Эти действия представляют собой государственный переворот, который продвигается изнутри институтов, которые должны гарантировать правосудие в нашей стране, — сказал Аревало.

Он отметил, что в числе готовящих госпереворот находятся сотрудники прокуратуры и парламентарии. Аревало должен вступить в должность главы Гватемалы 14 января 2024 года.

Ранее стало известно, что в Нигере произошел госпереворот. Группа военных из состава президентской гвардии взбунтовалась и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Страной стал управлять сформированный Национальный совет спасения родины, во главе которого встал командующий армией Нигера Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о формировании правительства переходного периода.