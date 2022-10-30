В ГУР заявили о наличии украинского компонента в беспилотниках из Ирана

Фото: vk.com/iranian_army

Главное управление разведки Украины заявило, что в иранских беспилотниках содержится компонент украинского производства. В эфире шоу «Военное телевидение Украины» представитель ведомства затруднился объяснить, как эти детали оказались в дроне. О каких именно компонентах идет речь, не уточняется.

Мы сравнили этот беспилотник с другими БПЛА этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали, — сказал представитель управления.

20 октября глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выступил с заявлением, что Иран поставляет России беспилотники. Москва и Тегеран неоднократно это отрицали.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения о применяющихся Россией иранских беспилотниках на Украине. Дипломат указал на то, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам, якобы поставляемым из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы международной организации. Он призвал соблюдать рамки полномочий делегаций в рамках Устава ООН.