В ГСА Запорожья назвали возможный итог обстрелов ЗАЭС войсками Украины Член ГСА Запорожья Рогов: обстрелы ЗАЭС помогут России взять регион под полный контроль

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Обстрелы со стороны ВСУ Запорожской АЭС и городов региона на подконтрольных ВС РФ территориях вызывают у жителей стремление «быстрее связать жизнь с Россией». Об этом заявил в интервью порталу «Украина.ру» член пророссийского главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, несмотря на «пропаганду Киева», жители Энергодара имеют представление о том, откуда летят снаряды.

Местные жители безусловно видят, кто наносит удары, поэтому все активнее выступают за воссоединение с Россией. Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ, — сказал Рогов.

Он также рассказал, что заявление на получение российского паспорта подали 45 тысяч жителей региона, еще большее количество стоит в очередях в паспортные столы. По мнению Рогова, такая реакция жителей — ответ на действия ВСУ.

Получается, Киев активно нам помогает, — отметил представитель пророссийской запорожской администрации.

Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и попытались захватить электростанцию. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.