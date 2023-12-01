В грузовых поездах начали искать мигрантов, пытающихся попасть в Финляндию

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Грузовые железнодорожные составы, направляющиеся из России в Финляндию, начали проверять на наличие нелегальных мигрантов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Соответствующее решение было принято после введения ограничений со стороны Хельсинки. По словам источника агентства, мигрантов ищут между вагонами и в других местах, в которых они могут прятаться с целью незаконного пересечения границы.

После введения ограничений со стороны Финляндии грузовые поезда, следующие через границу, начали проверять на наличие возможных нелегальных пассажиров, которые теоретически могут спрятаться между вагонами или иным способом. Ранее потребности в усиленных проверках грузовых составов не было, — рассказал источник.

Финляндия закрыла все автомобильные погранпереходы на границе с Россией. Также было ограничено железнодорожное движение — пассажирские перевозки приостановлены. На данный момент курсируют лишь грузовые поезда, которым разрешено пользоваться четырьмя пунктами пропуска.

Ранее сообщалось о планах Финляндии ускорить строительство новых ограждений на границе с Россией. По словам министра внутренних дел страны Мари Рантанен, работы закончатся в 2026 году.