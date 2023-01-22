Женщина три месяца прожила с ножницами в животе В Грузии женщина три месяца жила с ножницами в животе из-за ошибки врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У жительницы Грузии удалили из брюшной полости хирургические ножницы, которые пролежали там около трех месяцев, сообщает телеканал Imedi. По словам журналистов, девушка делала операцию осенью 2022 года, однако все эти месяцы она не замечала внутри себя инструмент, и обратилась за помощью лишь в начале 2023 года из-за сильной боли.

Инцидент с забытыми в брюшной полости ножницами произошел в филиале тбилисской клиники Мардалеишвили в Рустави. После жалобы девушке провели вторую операцию и изъяли из нее хирургический инструмент. Как заявил исполнительный директор клиники Георгий Лоладзе, оправданий случившемуся нет. При этом он допустил, что врач мог оставить прибор в пациенте из-за усталости, поскольку операция длилась более девяти часов.

Ранее стало известно, что в Московской области шестилетний ребенок умер после комы, в которой он провел три года из-за ошибки стоматологов. Согласно данным дела, врачи превысили норму вводимой анестезии, в результате чего сердце ребенка остановилось. В отношении двух работников клиники было возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч. 2 «б», «в» (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью). 15 декабря суд приговорил их к 3,5 и 4 годам лишения свободы условно.