В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей

https://static.news.ru/photo/485ad67a-8009-11ea-846f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Trip To Georgia/twitter.com

Власти Грузии с 17 апреля полностью запрещают передвижение легковых автомобилей.

Как сообщает ТАСС, эта мера вводится из-за пандемии COVID-19 в стране. Запрет не касается грузоперевозок.

Отмечается, что число пациентов с коронавирусом в Грузии вечером 16 апреля достигло 348, из них выздоровели 76 человека, 3 умерли.

NEWS.ru писал ранее, что из-за распространения коронавируса Минздрав Грузии рекомендовал отказаться от наличных средств. В стране считают, что применение таких мер может снизить риски. В ведомстве также призвали финансовые учреждения и банки обеспечить во всех своих филиалах специальные места, где люди смогут обрабатывать руки после контакта с наличными средствами. В городе Поти это привело к тому, что для дезинфекции денег стали применять утюг.