В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей

Власти Грузии с 17 апреля полностью запрещают передвижение легковых автомобилей.
Как
Отмечается, что число пациентов с коронавирусом в Грузии вечером 16 апреля достигло 348, из них выздоровели 76 человека, 3 умерли.
NEWS.ru писал ранее, что из-за распространения коронавируса Минздрав Грузии рекомендовал отказаться от наличных средств. В стране считают, что применение таких мер может снизить риски. В ведомстве также призвали финансовые учреждения и банки обеспечить во всех своих филиалах специальные места, где люди смогут обрабатывать руки после контакта с наличными средствами. В городе Поти это привело к тому, что для дезинфекции денег стали применять утюг.
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