В Грузии задержали избивавших журналистов на митинге против ЛГБТ

Ещё четыре человека задержаны по факту нападения и нанесения телесных повреждений журналистам на митинге противников ЛГБТ-сообщества в Грузии. Об этом сообщили на сайте МВД страны.

По данным полиции, ещё одному человеку предъявлено обвинение. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

В общей сложности по делу о нападении на журналистов за последние дни задержаны 16 человек. Ещё трое находятся в полиции из-за погромов.

Ранее представители ЛГБТ-сообщества в Грузии всё-таки вышли на улицы Тбилиси с акцией в поддержку сообщества и пострадавших накануне журналистов, освещавших акцию против марша ЛГБТ. В итоге улицы города превратились в поле боя: радикально настроенные грузины нападают на шествие ЛГБТ-активистов. МВД страны выступило с чрезвычайным сообщением — граждан просят снизить градус агрессии. Также ведомство обратилось к организаторам акций против ЛГБТ — их также призвали не популяризировать среди своих сторонников насилие, не выходить за рамки права на свободу собраний и выражения мнения.