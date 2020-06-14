В Грузии за сутки выявили 13 заболевших коронавирусом

Число людей, инфицированных коронавирусом в Грузии, за последние сутки увеличилось на 13. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 в стране заразились 864 человека.
Такие данные приводит Национальный центр контроля заболеваний. Согласно распространённой им информации, выздоровели 703 пациента, скончались 14. Четырнадцатой жертвой коронавируса стал 68-летний сотрудник Национального банка.
По данным грузинского Минздрава, в режиме карантина находятся 2 795 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 252 пациента.
Первый случай заражения вирусом был подтверждён в стране 26 февраля. 21 марта в Грузии было введено чрезвычайное положение. 22 мая его отменили.
12 июня власти Грузии ввели масочный режим. Ношение средств защиты стало обязательным в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях, писал NEWS.ru.
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