В Грузии выявили случай заражения британским штаммом коронавируса

https://static.news.ru/photo/20893494-4e98-11eb-a88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальный центр по контролю заболеваний грузинского Минздрава объявил о первом зарегистрированном случае заражения новым штаммом коронавируса, выявленном ранее в Великобритании.

Лаборатория Лугара завершила генетический анализ обнаруженных образцов, чтобы определить наличие в стране нового британского штамма коронавируса. Всего исследование было проведено над тремя подозрительными случаями. В двух случаях существование этого штамма не было установлено. В одном образце, взятом в декабре, была подтверждена мутация, характерная для гена нового штамма, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Уточняется, что новый штамм выявили у мужчины старше 50 лет, который прибыл в Грузию из другой страны и уже вернулся обратно, при этом Великобританию он не посещал. Его состояние здоровья сейчас оценивается как удовлетворительное, он находится в изоляции. Установлены также все лица, контактировавшие с ним.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством.

Как писал NEWS.ru, новая мутация коронавирусной инфекции представляет опасность для детей. Об этом заявила эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани. Эксперт предупредила, что британский штамм более заразен для детей и подростков до 19 лет. По словам Гурдасани, мутировавший COVID-19 может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в этой возрастной группе. Она назвала эти выводы очень тревожными и призвала действовать уже сейчас.