В Грузии ввели локдаун с новогодней паузой

https://static.news.ru/photo/e76bf582-3157-11eb-b90a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

В Грузии с 28 ноября по 31 января 2021 года ввели национальный локдаун. При этом с 24 декабря по 2 января ограничения будут сняты, по всей стране возобновят работу торговые центры, рынки и ярмарки, будет восстановлена работа городского и междугороднего транспорта.

Ужесточение и расширение ограничений в Грузии, введённых властями из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, вступили в силу с 28 ноября и будут действовать до 31 января 2021 года, — сообщает «Sputnik Грузия».

Так с 21:00 до 05:00 в стране ограничивается передвижение пешеходов, отменяются все регулярные междугородние пассажирские автобусные и железнодорожные перевозки, в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти перестанет работать общественный транспорт.

Рестораны и кафе переходят в режим работы на вынос. Закрываются все магазины, кроме продуктовых, а также фитнес-центры, бассейны и детские сады. Школы и вузы переходят на дистанционный режим обучения. Остановлена работа горнолыжных трасс, гостиницы при них переделаны в ковид-госпитали. При этом работа ресторанов, кафе, тренажёрных залов и бассейнов в отелях разрешается «исключительно для своих постояльцев».

С 24 декабря по 2 января в связи с новогодними праздниками власти Грузии снимают все ограничения, кроме запрета на ночное передвижение. Запрет на нахождение на улице не будет действовать только в новогоднюю ночь и на Рождество.

По данным на 28 ноября в Грузии общее количество подтверждённых случаев COVID-19 превысило 127 тысяч, 1195 пациентов скончались.

Как писал NEWS.ru, вместо введённого в Англии локдауна, который закончится 3 декабря, в стране будет действовать ужесточённая трёхуровневая система местных ограничений. Этот план рассчитан до весны. После 3 декабря в Великобритании откроются магазины непродовольственных товаров, спортзалы, спорт-центры, парикмахерские, люди смогут встречаться на улице, собираясь не более чем по шесть человек. Пабы и рестораны смогут работать в прежнем режиме, существовавший запрет на работу после 22:00 будет снят. При этом в ряде регионов будет действовать максимальный уровень ограничений, который схож с локдауном. Во время него не будут работать гостиницы, спортзалы и непродовольственные магазины. На Рождество в стране будут смягчены ограничения.