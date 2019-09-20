Генпрокуратура Грузии начала расследование в связи с помилованием президентом страны Саломе Зурабишвили заключённых.
По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье «злоупотребление служебными полномочиями». Речь идёт о помиловании осужденных Рамаза Девадзе, Аслана Бежанидзе, Зураба Надирадзе и других, передаёт
Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями в процессе помилования осужденных, — говорится в сообщении.
Кроме того, в Генпрокуратуре пообещали информировать общественность о ходе расследования.
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