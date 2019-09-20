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С пятницы, 20 сентября, по всему миру начинается неделя протестов против изменения климата. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил российский блогер Илья Деревянко.

С завтрашнего дня стартует неделя протестов против изменения климата. Акции пройдут по всему миру, — пишет Деревянко в Facebook со ссылкой на официальный сайт недельной акции. Блогер подчеркивает беспрецедентность события...