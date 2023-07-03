В Грузии заявили о планах оппозиционеров захватить Сочи и войти в Абхазию Правящая партия Грузии: оппозиция планировала захватить Сочи на фоне попытки мятежа в России

Фото: Соцсети

Ираклий Кобахидзе

Часть грузинской оппозиции намеревалась взять Сочи и войти на танках в Абхазию во время попытки мятежа в России 24 июня, заявил в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что грузинские оппозиционеры «болели» за ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина.

Мы помним, как коллективное Национальное движение болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало <...> войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи, — написал Кобахидзе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке гражданами страны его решений в связи с попыткой мятежа. Такое заявление глава государства сделал в ходе поездки в Дагестан, отреагировав на реплику главы республики Сергея Меликова о том, что все население поддержало решения российского лидера, принятые 24 июня 2023 года.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.