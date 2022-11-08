В Грузии разочаровались политикой Евросоюза Президент Грузии Зурабишвили заявила о разочаровании политикой Евросоюза

Фото: JÃ¼rgen Heinrich / imago stock&people / Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что грузинские власти разочаровались, что Украина и Молдавия получили статус кандидата в члены Евросоюза, а их страна оказалась лишь потенциальным претендентом. Она отметила, что жители Грузии являются европейцами и должны присоединиться к «европейской семье». По ее словам, Тбилиси необходимо кандидатство, сообщает ТАСС.

Грузия испытала огромную разочарованность в процессе передачи статуса кандидата Украине и Молдавии. Мы настолько являемся европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье, — сказала Зурабишвили.

Она призвала не терять время. Статус кандидата страна получила в начале года, а в 2017 году жители страны получили право без виз въезжать в качестве туристов в страны Шенгенской зоны.

Ранее стало известно, что власти Индонезии упростят правила оформления виз для туристов из РФ с 9 ноября. Речь идет о запуске системы электронных виз по прибытии (e-VOA), доступ к которой откроется для путешественников из 26 стран, включая Россию. На сайте директората отмечается, что данная система также будет работать в аэропортах Бали и Джакарты.

Для того чтобы подать заявку на получение документов, туристам нужно отсканировать и загрузить первую страницу загранпаспорта, срок действия которого составляет не менее полугода с момента въезда в Индонезию, а также прикрепить биометрический снимок.