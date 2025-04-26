В Грузии рассказали о неочевидной роли Церетели в политике Политолог Мамрадзе: Церетели положительно повлиял на отношения Грузии и России

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Политолог Петрэ Мамрадзе, девять лет возглавлявший администрацию экс-президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе, положительно оценил вклад скульптора Зураба Церетели в отношения с Россией. Об этом эксперт рассказал журналистам издания «Взгляд», подчеркнув роль скульптора в решении некоторых вопросов «в кулуарах» большой политики.

Церетели понимал, как нужно действовать непублично, он хорошо знал российскую элиту, можно сказать, был ее любимчиком, поэтому использовал свое положительное влияние во благо отношениям двух стран, — рассказал Мамрадзе.

По его словам, Шеварнадзе на посту лидера Грузии не раз обращался к Церетели для урегулирования различных вопросов в Москве. Мамрадзе подчеркнул, что скульптор был старателен и весьма эффективен в своем стремлении улаживать разногласия, в 90-е годы он помогал кулуарно решать «некоторые вопросы».

Эксперт отметил, что в Грузии могут быть признательны России за то, что именно эта страна помогла Церетели обрести мировой масштаб. Скульптор умел создавать особенную доверительную атмосферу, которая помогала налаживать политические контакты, подчеркнул Мамарадзе.

Ранее сообщалось, что Церетели похоронили на Дидубийском пантеоне в Тбилиси. Художник-монументалист будет покоиться рядом с официальной супругой Инессой Андроникашвили, умершей в 1998 году. До похорон проводилась церемония отпевания скульптора в церкви иконы Божьей Матери.