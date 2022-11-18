В Грузии рассказали, что Киев просил Тбилиси открыть второй фронт Премьер Грузии Гарибашвили рассказал о призывах Украины открыть второй фронт против России

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Ираклий Гарибашвили

Украинские власти, поддерживающие грузинских оппозиционеров, призывали Грузию открыть второй фронт против России, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе выступления в парламенте, передает РИА Новости. Он предложил депутатам парламента представить, что бы произошло, если бы оппозиционеры пришли ко власти.

Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции. <...> Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти. <...> Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы «второй фронт» и страна бы превратилась в полигон? — заявил грузинский премьер.

Он добавил, что если бы оппозиция руководила сегодня Грузией, то страна бы потеряла суверенитет и была передана России.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что грузинские власти разочарованы в статусе потенциального претендента на вступление в ЕС, когда Украина и Молдавия получили статус кандидата. Она отметила, что жители Грузии являются европейцами и должны присоединиться к «европейской семье». По ее словам, Тбилиси необходимо кандидатство,