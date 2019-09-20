https://static.news.ru/photo/74f01a9e-dbcf-11e9-bb48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, которых подозревают в организации нескольких салонов в центре Тбилиси, где снимались порнографические материалы с участием несовершеннолетних детей.

Грузинская полиция при содействии американских и австралийских коллег сумели задержать злоумышленников. Среди задержанных есть граждане США, Австрии и Грузии. Молодые люди снимали около 10 девочек в возрасте от 8 до 14 лет. Их родителям платили за фотосессии от 170 до 1 тысячи долларов сообщает « Euronews ».

Ранее News.ru писал, что американский певец Ар Келли, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних, в ходе заседания в суде Нью-Йорка не признал вину. В свою очередь судья отказал его адвокатам отпустить обвиняемого под залог.