Мир

В Грузии продлили режим ЧП до 10 мая

17:22, 14 апреля 2020
Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

В Грузии до 10 мая продлён режим чрезвычайного положения, который был введён из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария. По его словам, с соответствующим предложением он обращается к главе государства.

Обращаюсь к президенту (с просьбой) в ближайшие дни обратиться к парламенту с требованием продлить чрезвычайное положение в масштабах всей страны до 10 мая, — сказал Гахария на брифинге 14 апреля.

Он подчеркнул, что это необходимые шаги, и призвал принять решение в срочном порядке, так как оно повлияет на ситуацию с распространением коронавируса в стране, передаёт РИА Новости

Ранее NEWS.ru писал о том, что таксисты-добровольцы и владельцы автомобилей из Тбилиси создали специальную группу в Facebook. В ней они предложили помощь всем жителям, которым необходимо перемещаться по городу.

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