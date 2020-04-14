В Грузии продлили режим ЧП до 10 мая

В Грузии до 10 мая продлён режим чрезвычайного положения, который был введён из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария. По его словам, с соответствующим предложением он обращается к главе государства.
Обращаюсь к президенту (с просьбой) в ближайшие дни обратиться к парламенту с требованием продлить чрезвычайное положение в масштабах всей страны до 10 мая, — сказал Гахария на брифинге 14 апреля.
Он подчеркнул, что это необходимые шаги, и призвал принять решение в срочном порядке, так как оно повлияет на ситуацию с распространением коронавируса в стране,
Ранее NEWS.ru писал о том, что таксисты-добровольцы и владельцы автомобилей из Тбилиси создали специальную группу в Facebook. В ней они предложили помощь всем жителям, которым необходимо перемещаться по городу.
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