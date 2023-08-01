В Грузии прикинули ущерб в случае отказа от российских туристов Глава правящей партии Грузии заявил, что страна потеряет $1 млрд за год без туристов из РФ

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В случае введения запрета на въезд российских туристов Грузия будет ежегодно терять около $1 млрд, заявил в ходе брифинга глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Согласно утверждениям политика, которые цитирует Sputnik Грузия» если не пускать россиян в Грузию, до 30 тысяч граждан страны рискуют лишиться работы.

Вы видели заявления, что российским туристам вообще не следует сюда приезжать. Я не знаю, кто-нибудь с этим согласен? Я уверен, что никто с этим не согласен. Например, если бы российские туристы не въезжали в Грузию, то в течение года страна потеряла бы около $1 млрд, когда наша экономика составляет $30 млрд. Это означает, что будет потеряно 20–30 тысяч рабочих мест, — отметил Кобахидзе.

Глава «Грузинской мечты» раскритиковал членов бывшей правящей партии «Единое национальное движение» из-за митингов против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Asoria Grande с россиянами на борту. По его мнению, оппозиция хочет нанести экономический урон стране.

Представители грузинских оппозиционных партий устроили протестные акции в порту Батуми в ночь на 31 июля. По мнению участников протестной акции, на борту корабля находятся люди, выступающие за отделение Абхазии от Грузии и поддерживающие СВО на Украине. Кроме того, протестующие утверждают, что прибытие судна с россиянами в порт Батуми якобы является нарушением международных санкций. Однако сам корабль ходит под флагом Палау, а его оператор не включен в санкционный список.

Это не первая акция протеста против захода корабля с российскими туристами в порт Батуми. Так, 27 июля грузинские оппозиционеры «отпраздновали» отплытие Astoria Grande исполнением гимна государства.