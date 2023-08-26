В Грузии погиб гражданин России Гражданин РФ утонул во время отдыха на черноморском курорте Грузии

Фото: Ekaterina Anpilogova/Russian Look

Гражданин России утонул в Черном море во время отдыха в Грузии, сообщает телеканал «Мтавари архи». Инцидент произошел в курортном поселку Капровани.

По информации телеканала, 30-летний россиянин вошел в море, но не смог выплыть. Спасатели обнаружили его тело в пятницу, 25 августа. Официальных комментариев от Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии пока не поступало.

Ранее стало известно, что четырехлетний мальчик погиб на территории развлекательного комплекса в Астрахани. Ребенок находился в парке вместе с матерью, братом и сестрой. Оставшись без присмотра, он скатился с горки бассейна и не вынырнул из-под воды. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимацию, но спасти ребенка не удалось.

Также стало известно, что шестилетняя девочка из Санкт-Петербурга утонула в Гореловском озере, пока ее родители распивали спиртное. Через некоторое время они заметили пропажу ребенка, после чего начали его искать. Девочка была найдена в воде, ее доставили в ближайшую больницу, где была констатирована смерть.

Кроме того, 14-летний подросток утонул в детском лагере имени Юрия Гагарина в Камышинском районе Волгоградской области. Инцидент произошел ночью, когда дети пошли купаться.