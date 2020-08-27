В Грузии отреагировали на желание Саакашвили вернуться на родину

https://static.news.ru/photo/09339e48-e867-11ea-858a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Грузии были рады решению бывшего президента республики Михаила Саакашвили вернуться на родину. Об этом сообщила министр юстиции Тея Цулукиани.

По словам чиновника, в Грузии экс-главу будет ждать тюрьма, поскольку ему вынесен ряд обвинительных приговоров и он находится в розыске.

Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдёт в себе силы и прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, — сказала она в эфире местного «Первого канала».

Цулукиани также пояснила, что пока Саакашвили будет находиться в тюрьме, обвинительные приговоры могут быть пересмотрены.

Ранее Михаил Саакашвили записал видеообращение, в котором заявил, что намерен вернуться на родину. Он заявил, что для него Украина останется вторым домом, и он всегда будет помогать двум народам — украинскому и грузинскому. Кроме того, он попросил прощения у грузин. По словам Саакашвили, он хотел бы всего наилучшего для своего народа, чтобы его «люди жили лучше, намного богаче», писал NEWS.ru.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. Саакашвили покинул страну, не дожидаясь нескольких дней до окончания своих полномочий. На родине против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Бывшему президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы.