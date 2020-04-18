В Грузии от коронавируса умер четвёртый человек

https://static.news.ru/photo/118f0e1a-81b5-11ea-a93b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Давид Табагари/ТАСС

В Грузии в субботу вечером зафиксирован четвёртый смертельный случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил Минздрав республики.

Отмечается, что пациент старше 70 лет скончался в одной из батумских клиник. Медики сообщили, что у него были сопутствующие заболевания.

В республике количество случаев заражения коронавирусом достигло 388, 86 человек выздоровели.

Как писал NEWS.ru, число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в странах СНГ, а также на Украине и в Грузии составляет менее 20 тысяч человек.

Как следует из статистических данных, смертность среди заболевших колеблется на уровне 1,13%, это в пять раз меньше, чем в среднем по миру, где показатель составляет 6,1%. Средний показатель смертности в СНГ составляет 1,1%. С учётом Грузии он достигает 1,13%.