МИД Грузии осудил визит Лукашенко в Абхазию

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Министерство иностранных дел Грузии выразило глубокую озабоченность в связи с приездом президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, сообщили в пресс-службе ведомства. Представители МИД отмечают, что подобными действиями Лукашенко нарушает нормы международного права.

Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую озабоченность в связи с приездом Александра Лукашенко в <...> Абхазскую область Грузии. Призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах и не предпринимать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права, — говорится в сообщении ведомства.

МИД Грузии вызвал посла Белоруссии Анатолия Лиса. Грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность и потребовала от белорусской стороны дополнительных разъяснений.

Стоит отметить, что в настоящий момент Абхазию как самостоятельное государство признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия. Белоруссия же по-прежнему считает территорию частью Грузии.

28 сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию и обсудил в главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений сторон.

Ранее глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что вероятность войны с Грузией будет считаться высокой до момента подписания договора о неприменении силы. По его словам, стороны могут это сделать в начале октября во время очередного раунда Женевских дискуссий. Ардзинба добавил, что Вашингтон оказывает давление на Грузию для открытия «второго фронта» против России. Министр отметил, что в Грузии растет число контрактов на поставку боевых разведывательных БПЛА, расширяются контакты с НАТО, грузинские военные проводят учения с США.