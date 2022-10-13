В Грузии оценили возможное введение виз для россиян Аналитик Мамрадзе: народ Грузии не поддержит инициативу о введении виз для россиян

Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/globallookpress.com

Народ Грузии не поддержит инициативу о введении виз для россиян, заявил НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. По его словам, потоки туристов положительно сказываются на экономике страны. Аналитик также отметил, что у грузин нет по отношению к россиянам отрицательных эмоций, даже после событий августа 2008 года.

Общественное мнение, думаю, не поддержит эту инициативу. Поток туристов из России, многие из которых не остаются надолго, а выезжают в другие страны, положительно действует, в том числе на экономику Грузии. Тем более что по отношению к россиянам у грузин никогда не было отрицательных эмоций, даже в августе 2008 года, о чем рассказывали многие российские журналисты, приехавшие тогда в Грузию, — сказал Мамрадзе.

По мнению грузинского эксперта, оппозиция часто старается обострить и без того напряженные отношения между Грузией и Россией и обвиняет действующее правительство в пророссийских настроениях, продажности и в том, что руководство страны препятствует вступлению Грузии в ЕС и НАТО. По словам аналитика, оппозиционеры призывали руководство страны вводить санкции против России, от которых пострадало бы только грузинское население.

Действующее законодательство позволяет гражданам РФ въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение одного года.

Глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе 21 сентября заявил, что власти Грузии не собираются вводить визовый режим для россиян, после того как президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Он подчеркнул, что вопрос не рассматривается «ни с одной точки зрения». Однако уже 11 октября депутаты оппозиционной партии «Лело» инициировали законопроект, предполагающий введение визового режима для граждан России. Как объяснили авторы документа, эта инициатива вызвана «усилением угроз», в том числе из-за наплыва россиян.