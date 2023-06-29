В Грузии оценили вероятность присоединения к антироссийским санкциям Грузинский политолог Сакварелидзе: антироссийские санкции отрикошетят по экономике Грузии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Непрекращающиеся усилия коллективного Запада принудить Грузию к введению экономических санкций против России обречены на провал, заявил в беседе с EADaily политолог, профессор Тбилисского государственного университета Рамаз Сакварелидзе. Он пояснил, что недавний визит в республику спецпредставителей ЕС и США по вопросам санкций является частью политики давления Запада на его страну.

Как отметил политолог, американские и европейские чиновники щедрыми грантами и прямым давлением пытаются втянуть Грузию в конфронтацию с Россией. Сначала звучали требования отправлять на Украину боевиков и военную технику с оружием, позже — ввести финансовые и экономические санкции против РФ. Однако грузинское руководство прекрасно осознает, с какими рисками и последствиями оно столкнется в случае ввода этих санкций.

Правящая элита не готова, да и не согласна к выстрелу в собственную голову, поскольку даже гипотетический ввод санкций против РФ сразу же отрикошетит по экономике Грузии, которая и без того висит на волоске. Сегодня все усилия Запада обречены на провал, надеяться на какую-либо удачу им не стоит, — подчеркнул эксперт.

Он привел статистические данные, согласно которым в 2022 году объем экспорта из Грузии в Россию составил $800 млн, а импорт из России превысил $1,5 млрд. Кроме того, за минувший год из России в Грузию было переведено более полумиллиарда долларов.

Все это, разумеется, отражается на положительной динамике экономики Грузии. В случае ввода санкций, России это практически не коснется, а вот Грузии будет во много раз тяжелее. Зачем пилить сук, на котором сидим? — задал риторический вопрос политолог.

Ранее оппозиционный депутат грузинского парламента Георгий Вашадзе заявил, что Тбилиси втайне от Евросоюза начал сближение с Москвой. При этом парламентарий назвал подобные действия отклонением от приверженности европейскому курсу.