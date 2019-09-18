https://static.news.ru/photo/8d497e58-d9ec-11e9-8242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на чрезвычайном брифинге 18 сентября объявила, что на территории страны объявляется мораторий на помилование заключённых. Она подчеркнула, что запрет будет оставаться в силе до того, как парламент не разработает законодательные изменения.

По словам Зурабишвили, помилование — это гуманный акт, а не оправдательный приговор и не попытка оспорить или же пересмотреть решение суда.

Таким образом, пока законодательные изменения будут разрабатываться, я лично, исходя из создавшейся обстановки, объявляю для себя как президента мораторий на помилование, — приводит ТАСС слова главы государства.

Отмечается, что 28 августа президент помиловала 34 человека по случаю религиозного праздника. Однако позже журналисты выяснили, что среди отпущенных на свободу заключённых был Аслан Бежанидзе — мужчина, признанный виновным в убийстве внука известного грузинского академика Марики Лорткипанидзе Давида Отхмезури и приговорённый за это преступление к десяти годам заключения.

Также в список из 34 человек вошел Рамаз Девадзе. Его осудили за убийство грузинского полицейского.

Помилование указанных преступников вызвало в обществе большой ажиотаж. После этого правящая партия страны и выступила с предложением о внесении законодательных изменений по вопросу о помиловании.

Ранее News.ru писал, что 41% жителей Грузии считают, что распад СССР был плохим явлением. Текущий показатель на 2 п.п. превышает данные апрельского опроса.