В Грузии назвали условие возвращения Саакашвили на Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Об этом в интервью телеканалу Imedi заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Это катастрофа и оскорбление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок, и сможет идти куда захочет, — сказал он.

По его словам, Саакашвили осознал, что находится в сложном положении. Гарибашвили добавил, что со стороны экс-президента было наивно полагать, что его приезд не закончится арестом.

В пятницу, 1 октября, Саакашвили был задержан на территории Грузии.

Власти страны не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.