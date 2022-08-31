«Великий реформатор»: политолог оценил роль Горбачева в истории Грузинский политолог Васо Капанадзе оценил роль Горбачева в истории

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Михаил Горбачёв

Грузинский политолог Васо Капанадзе в беседе с NEWS.ru оценил роль бывшего президента СССР Михаила Горбачева в истории. По его мнению, политик был великим реформатором, чья деятельность повлияла не только на Россию, но и на весь мир.

Однако, Капанадзе отметил, что при Горбачеве распался Советский Союз, случился обвал экономики, Германия вошла в НАТО, что стало основой дальнейшего расширения Альянса. Поэтому нельзя дать однозначную оценку Горбачеву, подчеркнул эксперт. Капанадзе добавил, что экс-президент СССР «хотел сделать все как лучше, а получилось так, как получилось».

Его политика гласности и перестройки повлияли на ход мировой политики. Но цели реформ в СССР были достигнуты лишь частично. Произошла демократизация общества, наладились отношения с Западом. Но в то же время наступил спад в экономике, стали возникать межэтнические конфликты, распалась страна. При Горбачеве предложения об одновременном роспуске ОВД и НАТО были забыты и все согласилось со включением объединенной Германии в состав НАТО. Наверное, Горбачев должен был действовать более принципиально в вопросах, которые были судьбоносными для его страны. Период правления Горбачева невозможно оценить однозначно, — сказал политолог.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Ранее Кремль опубликовал телеграмму президента России Владимира Путина с соболезнованиями близким Горбачева. Глава государства отметил, что он был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, возглавлявшим страну в период масштабных вызовов.