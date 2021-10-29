В Грузии назвали голодовку Саакашвили имитацией

Голодовка заключённого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является имитацией. Политик выпивает за день не менее трёх литров лимонада, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.

По его словам, Саакашвили в день голосования на муниципальных выборах страны 30 октября планирует симулировать плохое самочувствие, чтобы вызвать эмоции у своих сторонников.

Вся тюрьма смеётся над тем, что Саакашвили пьет в день три литра лимонада, — добавил Кобахидзе.

Саакашвили был арестован 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о задержании сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Ранее бывшему грузинскому лидеру потребовалась помощь реаниматологов, так как один из жизненных показателей Саакашвили упал до критической отметки. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили добавил, что происшедшее подтверждает заключение консилиума о вхождении в фазу голодовки, опасную резким ухудшением состояния. Он также в очередной раз потребовал перевода экс-президента в многопрофильную клинику.