В Грузии разгораются протесты на фоне представления на пост нового премьер-министра страны главы МВД Георгия Гахария, который должен заменить Мамуку Бахтадзе, подавшего в отставку днём ранее. В рядах оппозиции министр внутренних дел непопулярен: ему ставят в вину разгон антироссийских демонстраций в июне и якобы связи с Кремлём. Почему правящая партия решила выдвинуть в премьеры именно его?

С момента прихода к власти в Грузии партии «Грузинская мечта» в 2012 году в парламентской республике сменилось уже четыре премьера. Сначала главой правительства стал бизнесмен и основатель партии Бидзина Иванишвили, который добровольно ушёл в отставку спустя год. Аналитики считают, что, несмотря на череду сменяющих друг друга премьеров, настоящим правителем страны все эти годы и оставался миллиардер Иванишвили. За отставкой Мамуки Бахтадзе тоже стоял лидер партии.

Человек пришёл с идеями, был главой правительства, он смог с командой договориться о своих идеях, большую часть задуманного смог воплотить в жизнь, а другие процессы — начать, — прокомментировал отставку Бахтадзе лидер «Грузинской мечты» Иванишвили. — Он посчитал, что своё слово он сказал, и уступил место.

Ранее эксперты News.ru связали перестановки в высших эшелонах грузинской власти с намеченными на следующих год парламентскими выборами. Лёгкую победу «Грузинской мечте» они не обещают: июньские антироссийские протесты стали проявлением давно растущего недовольства политикой правящей партии. Поэтому перед решающим голосованием руководство политического движения решило поставить во главе правительства более сильного, самостоятельного политика — главу МВД Георгия Гахария.

Оппозиция запланировала на вечер 3 сентября крупную акцию протеста против назначения Гахарии. Противники правящей партии обвиняют его в связях с Россией и разгоне июньских демонстраций, которые спровоцировало появление в кресле спикера грузинского парламента депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава в разговоре с News.ru напомнил, что Иванишвили меняет премьер-министров каждые два года. Единственное отличие нового будущего главы правительства от его предшественников — это то, что он будет более самостоятельной фигурой. Предыдущие премьеры были таковыми только номинально.

Гахария тоже, наверно, будет вторым лицом в государстве. Первым лицом всё-таки останется Иванишвили. Но вторым лицом он хотя бы сможет стать явно и твёрдо. Кроме того, Гахария справился с беспорядками в Тбилиси 22 июня. Поэтому его назначением правительство, может быть, посылает сигнал партии Саакашвили и другим экстремистам, которые планируют в Тбилиси новые беспорядки: будет твёрдая рука. Каха Кукава лидер партии «Свободная Грузия»

Каха Кукава усомнился в том, что оппозиции удастся собрать много народа на акцию протеста против Гахарии. Хотя у нынешнего правительства много противников внутри страны, оппозиция в лице партии Саакашвили, по его мнению, раздражает население не меньше. Обе стороны обвиняют друг друга с связях с Москвой, но ситуация складывается патовая: ни у одной из противоборствующих партий нет стратегического преимущества.