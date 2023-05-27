В Грузии назвали бессмысленным запрет на авиасообщение с Россией Премьер Грузии: запрещать авиасообщение с Россией бессмысленно

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Запрещать авиасообщение с Россией или критиковать его возобновление бессмысленно, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, которые приводит ТАСС, контрольно-пропускной пункт «Казбеги — Верхний Ларс» на границе Грузии и России ежедневно пересекают тысячи автомобилей, а в страну поступают из России «сотни миллионов долларов». По его словам, представители грузинской диаспоры переводят деньги членам семей, родственникам и развивают бизнес.

Каждый день тысячи машин пересекают границу через КПП «Верхний Ларс». В том числе пассажирские, грузовые, тысячи машин, и в чем разница, я не понимаю, давайте тогда и ее закроем (сухопутную границу. — NEWS.ru), — сказал Гарибашвили.

19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Авиаперевозку осуществила компания «Азимут» из аэропорта Внуково.

На следующий день, 20 мая, состоялся первый прямой авиарейс компании Georgian Airways из Тбилиси в аэропорт Москвы Внуково.

Возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у грузинских активистов, выступающих против. Они собрались у аэропорта с антироссийскими плакатами, а после попытались прорваться через полицейских к терминалу воздушной гавани после посадки борта. Правоохранительные органы задерживали демонстрантов.