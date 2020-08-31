В Грузии назначили дату выборов в парламент

https://static.news.ru/photo/080b56c6-eb89-11ea-86a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: parliamentgeo/facebook.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выпустила указ о проведении парламентских выборов 31 октября. 31 августа в стране стартовала предвыборная кампания. Об этом сообщили в администрации грузинского лидера.

Я хочу обратиться к нашему обществу и призвать как можно [более] мирно пройти эти два месяца до выборов, — цитирует её администрация президента Грузии.

По конституции, очередные парламентские выборы проводятся в последнюю субботу октября в год истечения полномочий парламента предыдущего созыва. Однако власти страны рассматривали возможность их переноса из-за пандемии коронавируса.

Парламент Грузии в 2020 году будет избран по смешанной системе: 120 депутатов из 150 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходным барьером для партий будет 1%, а для блоков — столько процентов, сколько субъектов войдут в объединение.

В настоящее время в Грузии 77 депутатов избираются по партийным спискам, а 73 проходят по мажоритарным. Избирательный порог в стране составляет 5%.

Компромисс о выборах по новой схеме был достигнут на переговорах между властью и оппозицией, писал NEWS.ru.