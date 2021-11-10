В Грузии начался суд над Саакашвили

В Грузии начался судебный процесс над бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили по делу о разгоне митинга оппозиции в 2007 году. Заседание проходит в отсутствие политика. Его решили не доставлять в суд из-за опасений беспорядков, а также ухудшения его здоровья, сообщает ТАСС.

В Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии пояснили, что получили предупреждение от Службы госбезопасности республики о готовящейся блокировке дорог во время этапирования Саакашвили в суд. Кроме того, там отметили, что присутствие политика на процессе представляет дополнительный риск для его здоровья, поскольку он прекратил лечение.

С учётом всего этого Специальная пенитенциарная служба лишена возможности представить обвиняемого/осуждённого Михаила Саакашвили в суд, — сказали в ведомстве.

По данным агентства, на процессе присутствуют только адвокаты Саакашвили. Во дворе суда сторонники экс-президента и гражданские активисты проводят митинг, однако обстановка спокойная.

В ноябре 2007 года грузинская оппозиция устроила митинг против Саакашвили у здания парламента. Полиция разогнала протестующих с помощью водомётов, слезоточивого газа, дубинок и резиновых пуль. После этого начался штурм офиса телекомпании Imedi, которую обвинили в подрыве государственной деятельности. В связи с возникшим кризисом Саакашвили подал в отставку, ввёл чрезвычайное положение и объявил о досрочных выборах главы государства

Ранее сообщалось, что экс-президента Грузии перевели в тюремную больницу в Тбилиси. Решение о его госпитализации принял консилиум врачей. В медучреждении политик оскорбил медперсонал и повредил дорогостоящее оборудование. По данному факту начато расследование.

Саакашвили арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.