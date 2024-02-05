В Грузии могли совершить теракт с большим количеством жертв СГБ: организаторы провоза взрывчатки с Украины могли совершить теракт в Грузии

Фото: ssg.gov.ge

Организаторы провоза взрывчатки с Украины могли совершить в Грузии теракт, заявил директор контртеррористического центра Службы госбезопасности страны Бача Мгеладзе. По его словам, которые приводит ТАСС, об этом говорит тот факт, что преступники оставили часть взрывных устройств в Тбилиси.

Аналогично могли быть осуществлены теракты, это также предотвратила Служба госбезопасности и контртеррористический центр, — сказал Мгеладзе.

Глава контртеррористического центра СГБ заявил, что грузинские силовики предотвратили вывоз трех взрывных устройств в одном контейнере, которые организаторы теракта планировали доставить в Россию. Он подчеркнул, что устройство было изготовлено специалистом и имело достаточную мощность для большого радиуса поражения, что могло привести к множеству жертв.

Ранее Telegram-канал Mash показал фотографии с изображением, предположительно, взрывчатки, перехваченной на границе Грузии с Россией. На кадрах видно брикеты C-4, шесть детонаторов и спецключи.

5 февраля СГБ Грузии заявило о задержании груза взрывчатки из Одессы при попытке перевозки в Воронеж для осуществления терактов в РФ. В Тбилиси назвали организатором транзита взрывчатки украинского депутата Андрея Шарашидзе.