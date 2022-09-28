Лукашенко обвинили в нарушении принципов международного права Президент Грузии обвинила Лукашенко в нарушении принципов международного права

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Посещение президентом Белоруссии Александром Лукашенко Абхазии является нарушением принципов международного права, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter. Она отметила, что это также негативно скажется на отношениях двух стран.

Я решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в Абхазию. Это является недопустимым нарушением закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права, — написала президент.

Министерство иностранных дел Грузии выразило глубокую озабоченность в связи с приездом Лукашенко в Абхазию. Представители ведомства отмечают, что белорусский лидер нарушает нормы международного права.

МИД Грузии вызвал посла Белоруссии Анатолия Лиса. Грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность и потребовала от белорусской стороны дополнительных разъяснений.

28 сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию и обсудил c главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений. Абхазию как независимое государство признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия. Белоруссия же по-прежнему считает территорию частью Грузии.