В Грузии лидер правящей партии назвал Саакашвили клоуном

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе опроверг информацию о том, что экс-глава государства Михаил Саакашвили якобы находится в Грузии. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности, и назвал Саакашвили клоуном. Об этом сообщает РИА Новости.
Повторяюсь, Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии. Он клоун, — заявил Кобахидзе журналистам.
В МВД Грузии подтвердили, что экс-президент не пересекал государственную границу.
Ранее Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что прибыл на родину спустя восемь лет после отъезда. Позже бывший президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми. Власти Грузии неоднократно заявляли, что его сразу же арестуют, как только он прибудет на родину.
До этого Саакашвили сообщил, что приобрёл билет на самолёт в Тбилиси на 2 октября. В этот день в Грузии должны пройти выборы в местные органы власти. Руководство страны напомнило политику, что на родине его ждёт арест.
Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.