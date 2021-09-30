В Грузии лидер правящей партии назвал Саакашвили клоуном

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе опроверг информацию о том, что экс-глава государства Михаил Саакашвили якобы находится в Грузии. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности, и назвал Саакашвили клоуном. Об этом сообщает РИА Новости.

Повторяюсь, Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии. Он клоун, — заявил Кобахидзе журналистам.

В МВД Грузии подтвердили, что экс-президент не пересекал государственную границу.



Ранее Саакашвили написал на своей странице в Facebook , что прибыл на родину спустя восемь лет после отъезда. Позже бывший президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми. Власти Грузии неоднократно заявляли, что его сразу же арестуют, как только он прибудет на родину.

До этого Саакашвили сообщил, что приобрёл билет на самолёт в Тбилиси на 2 октября. В этот день в Грузии должны пройти выборы в местные органы власти. Руководство страны напомнило политику, что на родине его ждёт арест.

Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.