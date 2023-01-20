В Грузии бывший военный расстрелял пятерых прохожих из автомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В грузинском городе Сагареджо бывший военный открыл стрельбу по людям с балкона, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. По его словам, в результате произошедшего погибли пять человек, включая сотрудника полиции, еще пятеро получили ранения. Он уточнил, что позднее предполагаемый преступник покончил с собой, передает телеканал Rustavi 2

Погибло 5 человек, один из них наш сотрудник. <...> Также ранены 5 человек, один из них оперируется и врачи не могут сказать нам, будет ли он выжить или нет. Никто не может объяснить, что произошло. Гражданин начал стрелять из огнестрельного оружия сначала с одной, потом с другой стороны балкона, в доме также находился сын сбежавшего из дома, — рассказал Гомелаури.

Он отметил, что нападавший участвовал в боевых действиях в Афганистане, после чего еще долгое время находился на службе. В отставку он ушел в 2021 году. Сейчас следственные органы выясняют причины произошедшего.

Ранее в подмосковной Электростали 31-летний житель многоэтажного дома расстрелял из травматического пистолета группу людей за то, что они мешали ему спать. По данным РЕН ТВ, компания вела себя шумно на детской площадке, такое поведение возмутило местного жителя. Он вышел и затеял драку с отдыхающими, после чего взял оружие и открыл стрельбу. Никто не пострадал.