В групповом фото на G20 участвовали лишь пять человек На фото после обеда глав G20 на Бали остались Юн Сок Ёль, Видодо, Эрдоган, Албанез и Бах

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций ждал фотоколл, в котором участвовали только пятеро присутствовавших на обеде, сообщает РИА Новости. По данным агентства, в групповой фотосъемке приняли участие президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Как пишет РИА Новости, при этом на самом обеде присутствовало гораздо большее количество лидеров стран и международных организаций, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент ФИФА Джанни Инфантино.

Саммит G20 проходит на острове Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее стало известно, что он пропустил фотографирование, потому что был на встрече с китайским коллегой.

До этого сообщалось, что общее фото лидеров стран G20 перед началом саммита было отложено из-за нежелания ряда участников фотографироваться с Лавровым. Индонезийский лидер Видодо в своей речи на открытии «Большой двадцатки» призвал не делить мир на части, а также положить конец конфликту на Украине.

В свою очередь Шольц, комментируя вопрос об изоляции России на саммите G20, отметил важность дискуссий с лидерами других стран. Он подчеркнул, что мир столкнулся с серьезной ситуацией из-за конфликта на Украине. Глава МИД Китая Ван И на встрече с Лавровым на полях саммита G20 заявил, что Пекин не поддерживает исключение России из G20 и других международных площадок.