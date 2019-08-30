Властям Гренландии нужно рассмотреть все положительные моменты, которые они могли бы получить от сотрудничества с США. Об этом заявил депутат местного парламента от партии «Налерак» Пеле Броберг.
Парламентарий отметил, что США готовы ежегодно поддерживать экономику Гренландии на четыре миллиарда датских лир.
Сейчас наше население впервые перед выбором. У нас есть реальная альтернатива дотациям из Дании, — цитирует Броберга портал Sermitsiaq.
Ранее News.ru писал, что американский президент Дональд Трамп заинтересован в возможном приобретении США датского острова Гренландия. Об этом заявил советник главы государства, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Он подчеркнул, что самый большой в мире остров богат минеральными ресурсами, а также является важной стратегической территорией.
Позже премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия — автономия в составе королевства — не продаётся, но открыта для сотрудничества и торговли.