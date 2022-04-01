В Греции железнодорожники отказались перевозить военную технику США

Работники железнодорожной компании TrainOSE в Греции отказываются обслуживать перевозку бронетехники США и НАТО из порта Александруполис к украинской границе. В ответ на давление руководства компании на сотрудников в ситуацию вмешались профсоюзы, сообщает портал Коммунистической партии Греции.

В Александруполис транспортные суда США с военной техникой приходят в последнее время регулярно. В западную часть Польши из порта уже отправлены три состава с ней. Однако железнодорожники отказываются обслуживать такие поезда. В ответ на давление начальства они заявляют, что работодатель не имеет права привлекать их к перевозке вооружений НАТО, делая соучастниками конфликта на Украине.

На сторону рабочих встали профсоюзы. Они приняли резолюцию, в которой потребовали прекратить использование железной дороги Греции для перевозки военной техники, а также угрозы в адрес работников.

Мы не станем соучастниками прохождения военной машины по территории нашей страны, — говорится в документе.

На портале Компартии Греции также было опубликовано видео, на котором показано, как члены Компартии забрасывают ёмкостями с красной краской один из составов с бронетехникой НАТО и США в районе Фракии.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили в Черниговской области четыре танка Т-64 ВСУ, два из которых были модернизированы по натовскому образцу. На них установлены тепловизионные прицелы и наблюдательные приборы, а также средства связи и навигации, аналогичные тем, которыми оснащается бронетехника Альянса.