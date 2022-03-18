В Афинах вандалы осквернили памятник советским воинам, сражавшимся за независимость страны в ходе Второй мировой войны. Они нарисовали на нём символ украинского нацбатальона «Азов». Посольство России в Афинах призвало власти страны найти и наказать виновных по закону, сообщает РИА Новости.

Сторонники украинского националистического батальона «Азов», которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских воинах — тех, кто огромными жертвами освободил порабощённую Европу от фашизма во Второй мировой войне. Мы однозначно осуждаем эту аморальную попытку оскорбить историю и недопустимый акт вандализма, — говорится в сообщении.

Данный памятник создал российский скульптор Вячеслав Клыков. Произведение автора изображает павшего советского солдата и оплакивающую его мать. Памятник установили на проспекте Сингуру в 2005 году.

Творение Клыкова посвящено советским солдатам, бежавшим из плена нацистов и сражавшимся во времена Второй мировой войны на стороне греческих отрядов партизан.

15 марта в Одессе снесли памятник сотрудникам НКВД, которые защищали город от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

В начале марта неизвестные вандалы осквернили военный мемориал «Cлавин» в центре Братиславы. В МИД Словакии отнеслись к этому снисходительно, что уже на следующий день привело к очередному акту вандализма против монумента Cоветской армии в Свиднике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что словацкое внешнеполитическое ведомство объяснило эти действия требованием граждан Словакии завершить операцию России на Украине. По её словам, этот акт является поощрением варваров, глумящихся над могилами павших.

По мнению Захаровой, оправдание осквернений памятников и захоронений — предательcтво своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа в национальном восcтании против гнёта Третьего рейха.