Власти Украины должны отказаться от опасной авантюры, связанной с проведением международного саммита «Крымская платформа». Об этом в беседе с РИА Новости заявил политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос.

Думаю, что на Украине очень много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и с Крымом, чьё многонациональное население добровольно приняло решение присоединиться к Российской Федерации в 2014 году. Проект же «Крымская платформа» — это опасная авантюра, которая ведёт к тупиковой политике, — подчеркнул Исихос.

По его словам, он надеется, что политики Украины услышат голос украинского народа, которому присущ здравый смысл. Пока же киевские элиты стали заложниками и жертвами гегемонии США. Такое прежде случалось с другими странами Восточной Европы, считает Исихос.

Стокгольмский синдром, хорошо описанный в психологии, когда жертвы начинают испытывать чувство симпатии к агрессору, сегодня является реальной проблемой для нынешнего украинского политического класса, который чувствует себя якобы «в безопасности», будучи заложником гегемонии США, — указал греческий политик.

По его мнению, данные отношения противоречат реальной ситуации и настроениям большинства украинцев, которые имеют «многовековые исторические и духовные связи с русским народом».

Ранее стало известно, что принятый Верховной радой закон о коренных народах Украины является важным шагом на пути к «возвращению» Крыма Киеву. Об этом заявила депутат Рады Кира Рудык. Она считает, что пакет законов «Крымская платформа» — не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и также шаги к интеграции коренных народов и уважению их прав, а также «чёткий сигнал» крымским татарам и миру, что Киев продолжает борьбу за Крым.