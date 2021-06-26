В Греции продлили разрешение на въезд россиян

Греческие власти до 3 июля продлили разрешение на въезд туристов из ряда стран, в том числе из России. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике, сообщает ТАСС.

Туристы должны иметь свидетельство о вакцинации от коронавирусной инфекции, либо результат отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста, либо справку о перенесённом коронавирусе и наличии антител.

В Грецию можно будет въехать жителям стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, а также жителям ещё 26 стран. Перед приездом иностранцы обязаны заполнить на правительственном сайте электронную форму и указать свои контактные данные во время пребывания в стране. Сделать это необходимо за день до поездки. Подтверждение заполнения анкеты считается необходимым проездным документом. Его наличие будет проверяться транспортными компаниями перед посадкой.

Прилетевшего в Грецию туриста могут в выборочном порядке заставить сдать тест на коронавирус. Его результата следует дожидаться в месте въезда в страну. Если тест будет положительным, то пассажир должен находиться на карантине 10 дней. Вакцинированному человеку, получившему второй укол препарата за 14 дней до поездки, нужно находиться на карантине только семь дней. В последний день временной изоляции все в обязательном порядке должны сдать ПЦР-тест.

Ранее власти Германии включили Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса. Усиление мер начнётся со вторника, 29 июня. Это означает ужесточение правил карантина при въезде в ФРГ.