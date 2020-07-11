В Греции предложили запретить турецкий импорт из-за решения по Айя-Софии

https://static.news.ru/photo/dc08e452-c357-11ea-af60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hakan Akgun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос предложил ввести всеобщее эмбарго на турецкие товары и услуги, закрыть границы для их транзита из Турции и превратить дом-музей Кемаля Ататюрка в Салониках в музей памяти жертв геноцида греков-понтийцев, который осуществили османские турки в 1914-1923 годах.

Такие меры Велопулос предложил в связи с решением Анкары превратить в мечеть собор Святой Софии в Стамбуле.

Правительство, политические партии и каждый грек в условиях неразрывного единства должны отреагировать с конкретными действиями, которые наша партия долгое время предлагала в парламенте <…>, — приводятся слова Велопулоса на сайте Афинского Македонского агентства новостей (АМНА).

Он подчеркнул, что депутаты Европарламента от Греции вместо того, чтобы противостоять решению Турции, «сказали "да" помощи на сумму в половину миллиарда евро, которую скандально одобрил Европейский парламент».

Ранее бывший депутат Европарламента и президент партии «Греция — другой путь» Норис Мариас заявил, что Греция должна ввести санкции в отношении Турции, а также закрыть турецкое консульство в Комотини, музей Кемаля Ататюрка в Салониках, сотни нелегальных мечетей и не открывать мечеть в Вотаникосе.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года храм считается символом золотого века Византии. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО, писал NEWS.ru.