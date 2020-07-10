В Греции осудили решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть

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Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони выступила с заявлением. Она назвала «открытым вызовом всему цивилизованному обществу» турецкое решение о превращении стамбульского собора Святой Софии в мечеть.

На следующий день после замечаний ЮНЕСКО о серьезных институциональных препятствиях для изменения статуса собора Святой Софии, из музея в исламскую мечеть, было вынесено постановление турецкого суда, которое полностью подтверждает, что в соседней стране нет независимого правосудия. Это последствия президентской власти, — цитирует её РИА Новости.

Решение о превращении собора Святой Софии в музей от 1934 года было аннулировано госсоветом Турции. Спустя некоторое время Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть.

Сегодняшнее решение, результат политической воли президента Эрдогана, является открытым вызовом всему цивилизованному миру, который признает уникальную ценность и универсальность памятника, — отметила Мендони.

Она также подчеркнула, что никто не намерен вмешиваться во внутренние дела Турции, однако собор Святой Софии является памятником для всего человечества.

NEWS.ru писал ранее, что председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин считает превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть не таким уж плохим решением властей.