В Греции обсуждают ответные действия по вопросу Айя-Софии

https://static.news.ru/photo/61f4ef7c-c473-11ea-9f7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом ответные меры на решение Турции превратить собор Святой Софии из музея в мечеть.

Как сообщает ТАСС, решение правительства Турции в Греции назвали кощунственным. Иероним отметил, что в данном случае Анкара использовала религию, как инструмент для достижения своих партийных, геополитических и геостратегических целей.

Более того, по мнению архиепископа, превращения собора из музея в мечеть является оскорблением не только христианства, но и всего цивилизованного человечества и каждого мыслящего «человека, независимо от религии».

11 июля премьер Греции позвонил патриарху Константинопольскому Варфоломею и выразил ему свою солидарность и поддержку в связи с решением турецких властей. Ранее Греция решительно осудила превращения собора в мечеть. Более того, по мнению Мицотакиса, это решение повлияет не только на отношения Турции с Грецией, но и на её отношения с Европейским союзом.

Ранее лидер парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос предложил ввести всеобщее эмбарго на турецкие товары и услуги и закрыть границы для их транзита из Турции.

Как писал NEWS.ru, турецкий лидер Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.