Власти Греции не станут открывать храмы на Крещение по просьбе Церкви

https://static.news.ru/photo/51dfe9dc-4eb8-11eb-bff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Синод Элладской церкви потребовал открыть храмы на Крещение. Правительство Греции отказалось это сделать в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В ответе правительства сказано, что выполнение мер профилактики распространения коронавируса является обязательным. При этом выражается надежда, что Церковь осознает важность ситуации и ответственно отнесётся к этому решению.

Правительство Греции объявило 2 января, что ужесточает карантин по всей стране и продлевает его до 11 января, чтобы безопасно открыть школы. Карантин должен был завершиться 7 января. Согласно решению, с 3 января церкви будут закрытыми для верующих, в том числе в день Богоявления (Крещения), которое отмечается в Греции 6 января, и не будет проходить освящения вод на открытом воздухе. В ответ Синод потребовал выполнить старые постановления, которые разрешали храмам оставаться открытыми для участия верующих в Божественной литургии.

Правительство, в свою очередь, заявило, что на всех этапах пандемии постоянно консультировалось с Церковью по вопросам литургии с уважением к общественному здоровью, а также к вере людей. В этом контексте проводились рождественские и новогодние службы и предусматривалась служба на Крещение. Однако ситуация поменялась.

Необходимость не ставить под угрозу уверенный ход борьбы с вирусом, особенно в связи с возобновлением работы школ, вынудила на текущей неделе вернуться к прежнему режиму ограничений на рынке и в обществе, среди которых и литургии на Богоявление без присутствия верующих. Конечно, остаётся возможность индивидуальной молитвы верующих в храмах, — цитирует РИА Новости сообщение правительства Греции.

Как писал NEWS.ru, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков сообщил, что рождественские богослужения в московских храмах будут проходить с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора, предъявляемых к публичным объектам на фоне пандемии коронавируса.

Главным условием, по его словам, будет соблюдение норм эпидемической безопасности самими гражданами. При личном общении со священником, включая исповедь, человек обязан использовать средства индивидуальной защиты, напомнил он.