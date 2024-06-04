В Греции назвали конструктивный ответ России на санкции Запада Экс-советник Ципраса Веланис назвал ПМЭФ ответом на санкции против России

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), проходящий с 5 по 8 июня, является конструктивным ответом России на тысячи введенных против нее санкций и эскалацию напряженности, заявил в интервью РИА Новости экс-советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой, общественный деятель и предприниматель Димитриос Веланис. Он уверен, что мероприятие по традиции посетят тысячи людей со всего мира.

Разве это не является конструктивным ответом всем тем сторонам, которые принимают пакет с тысячами санкций против России, которые планируют эскалацию напряженности и войны? — заявил Веланис.

В подтверждение он привел высказывание советника президента России и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. По его словам, сегодня работа форума актуальна как никогда, поскольку за последний год кризис доверия между государствами лишь усилился, и в таких условиях важно поддерживать равноправный конструктивный диалог.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, на какую тему будет говорить президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. По его мнению, глава государства может затронуть вопрос мирных переговоров по Украине.